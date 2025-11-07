Encuentro empresarial con Rodrigo Paz: Sector agropecuario apostará por la diversidad productiva

Todo se encuentra listo para la realización del encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025', que mostrará la visión que tendrá el nuevo gobierno de Rodrigo Paz de Bolivia. El evento tendrá la participación de más de 2.000 personas, entre empresarios, agropecuarios y representantes de delegaciones de diferentes países, además de organismos internacionales.

“Como sector productivo estaremos presentes y esperemos que sea el inicio de la apertura de la producción de todo el país”, sostuvo Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El productor señala que el país debe apostar por la diversidad productiva para salir de la crisis que atraviesa Bolivia.

“El país necesita producción. En este momento, el país produce 21 millones de toneladas de alimentos, abarcando los 11 productos que más consumimos; en 10 años podremos duplicarlo a 40 millones de toneladas, y eso se puede lograr con reglas claras, acceso a la biotecnología, seguridad jurídica e inversiones”, explicó Frerking.

Con respecto a las exportaciones, el presidente de la CAO señaló que lo que se necesita principalmente son las divisas.

En su mejor año, el país exportó 6.100 millones de dólares (hace ocho años) en gas. Ahora la propuesta del sector agroproductivo es exportar 13.000 millones de dólares en 2034, siempre y cuando el gobierno aperture todas las exportaciones.

El evento se desarrollará este viernes en los predios de Fexpocruz, entre las 08:00 y las 14:00.

