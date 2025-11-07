Identifican al asesino de alcalde en México: Joven de 17 años con vínculos al crimen organizado

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la identidad del joven que ejecutó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado sábado durante la conmemoración del Festival de Velas.

El agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario del municipio de Paracho, según detalló el fiscal Carlos Torres Piña en un informe oficial.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en una imagen de archivo. Foto: Redes sociales.

Un menor desaparecido y confirmación científica

El cuerpo de Víctor Manuel fue reclamado por sus familiares el pasado miércoles 5 de noviembre. Estos informaron a las autoridades que el menor se había ausentado de su domicilio una semana antes del ataque que conmocionó a Michoacán.

Los dictámenes periciales practicados al cuerpo fueron clave para la investigación:

Rodizonato de sodio positivo: La prueba confirmó que el joven fue quien accionó el arma de fuego que terminó con la vida del edil.

Adicción a metanfetamina: Los familiares ratificaron que Víctor Manuel era consumidor de metanfetamina, un factor que la fiscalía investiga como posible influencia en su comportamiento durante el atentado.

Imagen presentada por la Fiscalía del autor del asesinato.

Crimen organizado detrás del asesinato

Las primeras líneas de investigación de la FGE señalan que el homicidio se relaciona directamente con grupos delictivos que operan en la región. Se determinó que en la planeación y ejecución del atentado participaron más de dos personas, según publica el portal capitalmexico.com.mx.

La pistola calibre 9 milímetros utilizada por el joven fue vinculada a dos ataques previos en Uruapan: uno con dos muertos el 16 de octubre, y otro con un trabajador fallecido el 23 de octubre.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar la autoría intelectual del crimen, incluyendo la posible participación de células de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos.

"El homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada. [La identificación] nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación en su contexto y de posibles más participantes," afirmó el fiscal Carlos Torres Piña.

El alcalde Carlos Manzo fue asesinado a quemarropa alrededor de las 8:10 de la noche en la plaza principal de Uruapan, a pesar de contar con 24 escoltas. El menor fue abatido por el personal de seguridad del edil instantes después del ataque.

El cuerpo de Víctor Manuel ya fue entregado a su familia para su sepultura en Paracho, mientras la FGE reitera su compromiso de que el asesinato "no quedará impune" y que las indagatorias continuarán con el apoyo de autoridades federales.

