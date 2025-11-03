Protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan derivan en disturbios en México

Cientos de mexicanos salieron este domingo a las calles de Morelia (oeste), para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado tras un evento público.

La manifestación, que inició de forma pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de inconformes irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal y causó destrozos en el interior del edificio con la intención de exigir la renuncia del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

Los manifestantes marcharon desde el Acueducto hasta el Centro Histórico de Morelia al grito de “¡El gobierno lo mató!”, “¡Fuera Bedolla!” y “¡Fuera Morena!”, en alusión al gobernador y al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Personas participan en una manifestación este domingo, frente al Palacio de Gobierno en Morelia (México). Foto: EFE/ Iván Villanueva

Durante la movilización, convocada en redes sociales bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones”, los asistentes demandaron un alto a la violencia y la impunidad en el estado, uno de los más golpeados por el crimen organizado.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varios manifestantes forzaron las puertas del Palacio de Gobierno e ingresaron al inmueble, donde lanzaron objetos, rompieron mobiliario y prendieron fuego a parte del interior.

Medios locales confirmaron que la sede del Ejecutivo estatal fue recuperada poco después de las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes) y que no se reportaron personas lesionadas.

Un manifestante prende fuego durante una manifestación este domingo, en el Palacio de Gobierno en Morelia (México). Foto: EFE/ Iván Villanueva

Mientras en Morelia se desarrollaban las protestas, en Uruapan se realizaba una misa por el alcalde asesinado. Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

La mañana de este domingo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025, sin embargo, familiares del edil aseguran que las autoridades no le habían dado protección pese a los reclamos del alcalde.

Por su parte, Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el crimen y aseguró que no habrá impunidad.

Un manifestante causa destrozos durante una manifestación este domingo, en el Palacio de Gobierno en Morelia (México). Foto: EFE/ Iván Villanueva

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El pasado 8 de octubre, Manzo pidió a García Harfuch, y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes apenas llevaban unos días en la zona.

EFE

