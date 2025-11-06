Viuda de alcalde asesinado en México toma posesión como presidenta municipal de Uruapan

Ciudad de México, 5 nov (EFE)

Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre pasado tras un evento público, tomó posesión este miércoles como presidenta municipal sustituta de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, oeste de México, y aseguró que el legado de su esposo, de lucha y de justicia, "está más fuerte que nunca".

El nombramiento de Quiroz, quien será la alcaldesa del lugar durante el periodo 2024-2027, se dio durante la sesión extraordinaria del Congreso del estado de Michoacán que en días anteriores aprobó la propuesta del diputado del 'Movimiento Independiente del Sombrero', Carlos Bautista, con 38 votos a favor de los 40 diputados que integran la legislatura.

"Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos que los políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con el corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó", dijo Quiroz al aceptar el nombramiento.

"Vengo con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado Michoacán, por nuestro México. Hoy el legado Carlos Manso está más fuerte que nunca", añadió.

Dijo que a pesar del asesinato de su esposo, "este movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme con la firme convicción que él me enseñó (...) su legado va a seguir, así hayan callado su voz (...) Carlos Manzo no quedará en el olvido".

Este miércoles, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum confirmó que Quiroz sería la nueva presidenta municipal de Uruapan.

"Acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló Sehinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Reveló que el martes se reunió con Quiroz, con el hermano del alcalde asesinado y sus colaboradores cercanos, a quienes expresó su solidaridad y escuchó sus exigencias de justicia.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado sábado generó una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

El martes, el Gobierno federal anunció el despliegue adicional de Fuerzas de Seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.

Autoridades han identificado que, en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. EFE

jmrg/gad

Mira la programación en Red Uno Play