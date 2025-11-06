Corea del Norte califica las sanciones de EEUU como "hostiles" y promete responder

Corea del Norte calificó este jueves de gesto "hostil" las sanciones impuestas por Estados Unidos a ocho personas y dos compañías, acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares de Pionyang, y prometió "responder de forma apropiada".

"La administración estadounidense ha demostrado claramente su postura de seguir siendo hostil hacia nuestro país hasta el final", afirmó en un comunicado el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Un-chol, según la agencia estatal KCNA.

El vicecanciller, encargado de las relaciones del régimen con EE.UU., señaló que Pionyang "será paciente y responderá de manera adecuada", y añadió que las sanciones "no darán fruto".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte, unos fondos procedente de operaciones ilícitas como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares.

El Departamento acusó a Pionyang de ordenar a hackers que obtengan ingresos mediante métodos ilícitos para financiar sus programas armamentísticos, y señaló que en los últimos tres años han robado más de 3.000 millones de dólares, principalmente en criptomonedas.

Corea del Norte lleva tiempo perpetrando estos robos de criptomonedas y realizando estafas, ante las duras sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional que afectan a la economía del país, impuestas por los programas de desarrollo de misiles y nuclear de Pionyang.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó en varias ocasiones su intención de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando su visita la semana pasada a Corea del Sur.

Aunque el encuentro no llegó a producirse, los servicios de inteligencia surcoreanos dijeron el miércoles que ambos mandatarios podrían reunirse a principios del año próximo. EFE

