Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por $35 millones en la larga batalla por su viñedo

La disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie parece no tener fin. A casi un año de la formalización de su divorcio, la expareja de Hollywood vuelve a encontrarse en los tribunales, esta vez por el control de Château Miraval, el simbólico viñedo en la Provenza francesa donde celebraron su boda en 2014. El actor de Érase una vez en Hollywood presentó una nueva demanda contra su exesposa por $35 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

El viñedo de la discordia

Adquirido por la pareja en 2008 por 25 millones de euros, Château Miraval no solo fue un refugio familiar, sino también un proyecto empresarial conjunto, reconocido por sus vinos rosados de alta gama.

El conflicto escaló en 2021 cuando Angelina Jolie vendió su participación en la bodega al grupo Tenute del Mondo, vinculado al magnate ruso Yuri Shefler. Según Pitt, esta transacción se realizó sin su consentimiento, violando un acuerdo verbal que exigía la consulta mutua antes de cualquier venta. La actriz, por su parte, niega rotundamente la existencia de dicho pacto, según informa el portal Hola! citando a People.

Reclamo millonario y próxima audiencia

La nueva demanda, a cuyos detalles tuvo acceso la revista People, busca compensar lo que Pitt considera un daño económico y reputacional a la marca Miraval, argumentando que la venta le privó del control sobre un legado personal y profesional esencial.

El equipo legal del actor exige que Jolie entregue documentos para demostrar el impacto económico de la transacción. Correos electrónicos presentados como prueba recogen la tensión del litigio. En uno de ellos, los abogados de Jolie, en noviembre de 2023, ya señalaban que el actor demandaba a su exesposa por los $35 millones y que debía asumir el gasto de producir los documentos que demostraran "dichos daños".

Por su parte, Jolie sostiene en su contrademanda que la venta fue una manera de “cerrar un capítulo doloroso y traumático” y acusa a Pitt de intentar silenciarla con un acuerdo de confidencialidad de cuatro años, buscando ocultar episodios de “conducta indebida” del actor.

Monto de la demanda: $35 millones de dólares.

Motivo : Daños y perjuicios por la venta de la participación de Jolie en Château Miraval sin consentimiento de Pitt.

Próxima cita en la corte: La audiencia pública está fijada para el 17 de diciembre.

Mientras la batalla legal se intensifica, ambos actores han continuado con sus carreras y vidas personales. Brad ha tenido un año profesional intenso, protagonizando la ambiciosa cinta F1 y expandiendo su faceta como productor. En el ámbito personal, enfrentó la dolorosa pérdida de su madre, Jane Etta Pitt, y encontró estabilidad en su relación con Inés de Ramón. Por su parte, Angelina se centró en su trabajo humanitario como enviada especial de ACNUR y en proyectos cinematográficos como directora y actriz, brillando en el estreno de Maria, su película sobre la vida de Maria Callas, y presentando Couture en el Festival de San Sebastián.

A pesar de sus logros individuales, el viñedo que fue testigo de su juramento de amor en 2014 se mantiene como una herida abierta, reflejando el complejo y público desenlace de una de las parejas más icónicas de Hollywood.

