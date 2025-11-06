La vida de lujo de las mascotas de María Becerra: guardería, dieta personalizada y viajes VIP

En medio de su gran presente artístico y a un mes de sus shows 360° en el estadio de River Plate, María Becerra visitó España y sorprendió con algunas declaraciones sobre el cuidado y amor que dedica a sus mascotas.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista con un medio español fue cuando habló de la cantidad de animales que tiene junto a su pareja, el cantante J Rei, y de cómo organiza su vida cuando debe viajar.

La artista aclaró que no tiene 12 gatos, como se dijo en redes, sino cuatro, ya que las crías de sus felinos fueron dadas en adopción. En cambio, sí confirmó que convive con siete perros, llamados Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila.

“Invierto bastante dinero, bastante, porque son mi adoración, son mi vida. Ahora que estoy acá, ellos están en una guardería donde hacen actividades, los meten en una pileta, los bañan, los peinan, les dan asistencia veterinaria, su comida en horario, todo. La locura por el bebé”, contó Becerra entre risas.

También destacó que gasta mucho en su alimentación:

“Me interesa que vivan bien. No les doy la típica comida, pago a una empresa que cocina con los porcentajes exactos de vísceras, proteínas magras y carbohidratos”, explicó.

Consultada sobre sus viajes, Becerra confesó que suele comprar pasajes en primera clase cuando viaja por placer, pero que, si tuviera que hacerlo con sus perros, optaría por un avión privado.

“Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío o lloren sin mamá. Cada uno iría en su asiento, con cinturón y pretal, por si hay turbulencia”, relató entre risas.

De todos modos, aclaró que nunca viajó en jet privado, ni ella ni sus mascotas:

“Jamás los expondría a ese estrés, salvo que sea de vida o muerte. Por ejemplo, mi casamiento”, bromeó.

En la misma entrevista, la cantante respondió a una curiosa pregunta del presentador español Miki Núñez:

“¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día?”

Becerra contestó con humor:

“Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Me voy allá y no me conoce nadie. Si quiero estar en paz, me voy a un lugar donde nadie hable mi idioma y puedo ser una persona normal”.

