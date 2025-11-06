Desde su domicilio en la ciudad de La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez ofreció este jueves una conferencia de prensa tras haber recuperado su libertad, en la que expresó su deseo de retomar su vida familiar luego de casi cinco años de reclusión, aunque no descartó una futura participación política.

“No es algo que todavía esté considerando. Después de tantos años de angustia quiero disfrutar de mis hijos, de mi familia. Por ahora no. Pero mi compromiso es servir desde donde me toqué (…) Yo nunca busqué la política, la política me buscó a mí”, afirmó la exmandataria, quien permaneció detenida desde marzo de 2021 hasta noviembre de 2025 por el caso denominado “Golpe II”, cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Áñez recordó los duros años de su detención y criticó el trato que recibió durante su proceso judicial. “Que Dios los perdone, porque yo no estoy aquí para perdonar a nadie. Han sido cobardes, duros conmigo, no consideraron nada. Me trataron peor de lo que pudieron tratar a un político en este país”, señaló con visible emoción.

Asimismo, relató que durante su detención sufrió graves afectaciones a su salud y memoria. “Tengo muchísimas lagunas mentales. No recuerdo cuando me trajeron en el Hércules con más de 100 policías, no recuerdo cómo bajé del aeropuerto a la FELCC. Era un shock permanente”, declaró.

En relación con su carrera política, Áñez recordó que nunca buscó ocupar cargos y que su llegada a la Presidencia en 2019 fue producto de las circunstancias. “Cuando el partido al que pertenecía me hizo a un lado, no hice nada. Yo no pedí a nadie que me hagan senadora, y por tanto, tampoco pedí la Presidencia”, afirmó.

La exmandataria confirmó que asistirá este sábado a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la Asamblea Legislativa, donde asumirá el presidente electo Rodrigo Paz Pereira, en quien dijo tener “mucha esperanza”.

“Le pido al Señor que le dé sabiduría y valentía para reencausar el país. Tiene un desafío muy grande, pero confío en que lo hará con el corazón puesto en Bolivia”, concluyó Áñez.

