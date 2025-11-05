Polémica por Bad Bunny en la Super Bowl: una campaña pide su reemplazo por otro artista

La elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX, programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), ha provocado una oleada de reacciones en Estados Unidos. Más de 100.000 personas firmaron una petición en la plataforma Change.org para que el artista sea reemplazado por una figura del country estadounidense.

El cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue seleccionado por la NFL por su enorme éxito global. Sin embargo, su postura crítica frente a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump y su defensa de la identidad latinoamericana despertaron rechazo en sectores nacionalistas.

La campaña, impulsada por un usuario identificado como Kar Shell, sostiene que el espectáculo del artista no representa los valores familiares que, según los firmantes, deberían caracterizar al evento deportivo más visto del país. El texto de la petición argumenta que el show debe “mantener un ambiente familiar, evitar la politización del entretenimiento y celebrar las tradiciones musicales estadounidenses”.

Entre las críticas también se cita el comentario que Bad Bunny hizo en el programa Saturday Night Live: “Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo”, en alusión al uso del español en su presentación. Los impulsores del reclamo destacan que el 78 % de los estadounidenses solo habla inglés, y utilizan ese dato para justificar su rechazo.

El tema cobró mayor repercusión tras declaraciones del expresidente Donald Trump, quien dijo a Newsmax que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección de la NFL como “absolutamente ridícula”. Por su parte, la organización conservadora Turning Point USA anunció que producirá un espectáculo paralelo al de la Super Bowl, en señal de protesta.

Los organizadores de la campaña en Change.org también propusieron una alternativa: el legendario músico de country George Strait, a quien consideran un símbolo de la música tradicional estadounidense. “Con más de 60 éxitos número uno y más de 40 años en la industria, George Strait no solo es una leyenda del country, sino un pilar de la historia musical estadounidense”, señala el texto de la iniciativa.

La petición incluso menciona a otros referentes del género, como Dolly Parton, Carrie Underwood y Tim McGraw, y propone que el evento de 2026 sea una oportunidad para “rendir homenaje al patrimonio musical de Estados Unidos” con un espectáculo “auténtico y familiar”.

Mira la programación en Red Uno Play