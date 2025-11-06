TEMAS DE HOY:

Real Madrid pierde a Tchouaméni por molestias musculares en la pierna izquierda

Aurélien Tchouaméni se perderá tres semanas de competición por una lesión muscular en la pierna izquierda

EFE

06/11/2025 12:58

Aurelien Tchouameni, jugador francés del Real Madrid. Foto: Internet.
España.

Escuchar esta nota

El francés Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, estará tres semanas de baja debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el club en su página web.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, la lesión mantendrá a Tchouaméni alejado de los terrenos de juego unas tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante Rayo Vallecano y Elche, y llegaría justo a la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el Olympiacos en Grecia, el 26 de noviembre.

El francés disputó los 90 minutos en la derrota en Liverpool (1-0) y notó molestias tras el encuentro.

Tchouaméni, quitando al guardameta Thibaut Courtois, es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1.224, por detrás de Álvaro Carreras (1.252) y Kylian Mbappé (1.310). EFE

