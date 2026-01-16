Real Madrid: Arbeloa confirma la baja de Rodrygo y el regreso de Mbappé

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la baja por lesión del brasileño Rodrygo Goes ante el Levante, y el regreso del francés Kylian Mbappé, mejorado de las molestias que arrastra por un esguince de rodilla.

"Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria", confirmó Arbeloa en su respuesta más breve en la comparecencia ante los medios de comunicación tras dirigir el segundo y último entrenamiento de preparación del duelo liguero ante el Levante.

Se ausentó nuevamente Rodrygo, que no pudo jugar en Copa del Rey por una dolencia que arrastra desde las semifinales de la Supercopa de España, y que le impedirá jugar el sábado en el estadio Bernabéu.

"Rodry no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperamos recuperarlo pronto y que pueda estar el martes disponible", reconoció Arbeloa.

El nuevo técnico madridista ensalzó las cualidades de Rodrygo. "Sabemos de su calidad excepcional, lo que ha demostrado en el Real Madrid, los grandes momentos que nos ha dado. Los últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor nivel, es lo que espero de él, que se recupere pronto y tenerlo a mi disposición", añadió. EFE

Mira la programación en Red Uno Play