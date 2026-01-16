TEMAS DE HOY:
Real Madrid: Arbeloa confirma la baja de Rodrygo y el regreso de Mbappé

El entrenador madridista confirmó la baja por lesión de Rodrygo y anunció el regreso del francés Kylian Mbappé para el duelo contra el Albacete por la liga española. 

16/01/2026 17:35

Rodrygo y Kylian Mbappé, ambos jugadores del Real Madrid. Foto: Redes sociales.
España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la baja por lesión del brasileño Rodrygo Goes ante el Levante, y el regreso del francés Kylian Mbappé, mejorado de las molestias que arrastra por un esguince de rodilla.

"Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria", confirmó Arbeloa en su respuesta más breve en la comparecencia ante los medios de comunicación tras dirigir el segundo y último entrenamiento de preparación del duelo liguero ante el Levante.

Se ausentó nuevamente Rodrygo, que no pudo jugar en Copa del Rey por una dolencia que arrastra desde las semifinales de la Supercopa de España, y que le impedirá jugar el sábado en el estadio Bernabéu.

"Rodry no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperamos recuperarlo pronto y que pueda estar el martes disponible", reconoció Arbeloa.

El nuevo técnico madridista ensalzó las cualidades de Rodrygo. "Sabemos de su calidad excepcional, lo que ha demostrado en el Real Madrid, los grandes momentos que nos ha dado. Los últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor nivel, es lo que espero de él, que se recupere pronto y tenerlo a mi disposición", añadió. EFE

