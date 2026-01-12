Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa con Barcelona

El Real Madrid C. F. confirmó un cambio importante en su banquillo tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barcelona. La entidad blanca decidió poner fin al ciclo de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y, horas después, anunció a Álvaro Arbeloa como su reemplazante.

Arbeloa asumirá el mando del plantel principal luego de una extensa trayectoria como formador dentro del club. Desde 2020 desarrolló su carrera como entrenador en la cantera madridista, dirigiendo al Infantil A, Cadete A y Juvenil A, con el que logró destacados resultados, incluido un triplete en la temporada 2022-2023. Desde junio de 2025 estaba al frente del Real Madrid Castilla.

El nuevo técnico también cuenta con una sólida historia como jugador del club. Defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando ocho títulos, entre ellos dos Copas de Europa, una Liga y dos Copas del Rey.

A nivel internacional, Arbeloa fue parte de una generación histórica de la selección española, con la que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, acumulando 56 partidos con la Roja.

Con este movimiento, el Real Madrid apuesta por una figura identificada con la institución para encarar una nueva etapa tras el golpe sufrido en la Supercopa ante su clásico rival.

