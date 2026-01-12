TEMAS DE HOY:
Deportes

[VIDEO] Xabi Alonso “profetizó” que Arbeloa sería el DT del Real Madrid

En una rueda de prensa anterior, el entonces entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se refirió a la posibilidad de que Álvaro Arbeloa, quien dirigía a las divisiones inferiores, pudiera hacerse cargo del primer equipo. 

12/01/2026 18:38

Izquierda: Xabi Alonso exdirector técnico de Real Madrid. Derecha: Álvaro Arbeloa actual DT del conjunto blanco. Foto: Redes sociales.
España.

Al mediodía de este lunes se confirmó que el Real Madrid desvinculó a Xabi Alonso de la dirección técnica y nombró como nuevo entrenador a Álvaro Arbeloa, luego de la derrota sufrida ante el Barcelona el domingo. El cuadro merengue cayó por 3-2 en la final, resultado que significó un nuevo fracaso en sus aspiraciones coperas.

Tras esa derrota, el técnico de la cantera pasó a comandar el equipo profesional. Sin embargo, semanas atrás, el propio Xabi Alonso ya había hablado sobre la posibilidad de que Arbeloa pudiera llegar al cargo que en ese momento él ocupaba.

“Yo creo que Álvaro, en un futuro, puede ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien”, expresó Alonso en aquella ocasión.

Esas palabras se cumplieron este lunes, aunque el cambio llegó en medio de una serie de resultados negativos para el Real Madrid, que perdió partidos clave y volvió a caer ante su clásico rival, el Barcelona, en la final de la Supercopa de España.

