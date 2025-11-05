¡La mejor amiga! Shakira conoce a la hija de Lele Pons y le lleva un gran ramo de rosas

Un emotivo encuentro que celebra la maternidad y la amistad cautivó las redes sociales. La superestrella colombiana Shakira visitó a la influencer y cantante Lele Pons y a su esposo, Guaynaa, para conocer a su hija recién nacida, Eloísa.

Lele Pons, quien dio la bienvenida a Eloísa el pasado 26 de julio de 2025, documentó el tierno momento el 3 de noviembre a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía que rápidamente se volvió viral. En ella, se ve a Shakira, con un look relajado, sosteniendo con ternura a la pequeña, que tiene apenas tres meses de edad.

La fotografía de las dos amigas y la bebé Eloísa.

Un día "inolvidable" y un regalo floral

La cantante barranquillera no llegó con las manos vacías; en la imagen, se la ve posando con un gran ramo de rosas blancas y rosadas, un gesto que simbolizó cariño y celebración por la llegada de la bebé.

La emoción de Lele Pons fue palpable en el mensaje que acompañó la publicación: "¡Te amamos Shakira! Un día que jamás olvidaré. No puedo esperar para contarle este momento a Eloísa" escribió la nueva mamá en inglés. Agregó en español: "¡Qué momento más bello. Gracias por visitar a Eloísa!"

La publicación de Lele Pons.

El encuentro resalta la cercanía entre ambas figuras, mostrando el lado más maternal de Shakira, quien se hizo un espacio en su apretada agenda, justo después de finalizar su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Colombia y antes de una presentación en Ecuador.

Fans de ambas artistas han inundado las publicaciones con comentarios, celebrando el apoyo entre amigas y la sencillez de un momento familiar pese a su gran fama.

