Alcaldía inicia plan de bacheo para reparar calles tras intensas lluvias

Tras las intensas lluvias que afectaron varias calles de la ciudad, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció el inicio de un plan de bacheo que priorizará los puntos más críticos y se ejecutará por distritos.

“Tenemos doce puntos donde estamos trabajando. Estamos aprovechando que no está lloviendo. Hay que seguir con el tema del bacheo; ya se firmó el contrato con la empresa encargada”, indicó el burgomaestre.

Entre las zonas que recibirán atención inmediata se encuentran la avendia Brasil, Tres Pasos Al Frente, avenida Piraí, entre segundo y cuarto anillo; la avenida Doble Vía a La Guardia; y la avenida San Aurelio, donde se realizarán trabajos de recapado y corte de pavimento para garantizar una circulación más segura.

El municipio señaló que la planificación por distritos permitirá optimizar los recursos y reducir los inconvenientes a los vecinos mientras se llevan a cabo los trabajos. Además, se espera que el plan ayude a prevenir daños mayores en la infraestructura vial durante la temporada de lluvias.

