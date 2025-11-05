A pocos días de realizarse la transmisión de mando al presidente electo Rodrigo Paz este sábado 8 de noviembre, ya se tienen listas las tareas que realizará el nuevo gobierno para resolver la crisis económica que atraviesa el país.

Luego de los anuncios realizados por Paz, en el que se logró contar con la cooperación de los organismos internacionales que otorgarán a Bolivia $us 3.100 millones. Joshua Bellott, miembro del equipo de economistas del PDC, señaló en QNMP que la primera tarea es “ordenar la casa”.

“A través de los convenios y acuerdos también llega la cooperación técnica y esto es importante porque la primera tarea sin duda es reordenar la casa y esto significa cambiar las instituciones, las infraestructuras de las instituciones que las dejaron totalmente destruidas”, afirmó Bellott.

¿Qué acciones se tomarán?

Con un déficit fiscal programado que alcanza unos 10%, que puede terminar este 2025 hasta en un 12%, Bellott señala que se deben recortar muchos gastos, dado que un 30% del déficit proviene del despilfarro.

También se planea reducir algunos gastos estructurales como la reducción de ministerios y viceministerios, aunque explica que la medida concreta la anunciará Rodrigo Paz cuando asuma la presidencia.

“Reordenar la casa será una tarea difícil, pero debemos reducir el déficit fiscal y ojalá podamos dejarlo en cero”, expresó el economista.

