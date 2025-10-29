Rodrigo Paz hizo escala en Colombia y sigue su viaje oficial a Estados Unidos

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, partió este miércoles hacia Estados Unidos, donde cumplirá una agenda de reuniones con el Departamento de Estado, el Banco Mundial, empresas multilaterales y organismos internacionales.

Antes de arribar a su destino, Paz realizó una escala en el aeropuerto El Dorado en Colombia.

El objetivo del viaje de Paz es gestionar financiamiento e inversiones que permitan garantizar el suministro de combustibles y la disponibilidad de dólares en el país, ante la actual situación económica.

El mandatario electo y su equipo económico (que viajó un día antes) tendrán una serie de reuniones con organismos internacionales de financiamiento con sede en Washington y también con el gobierno estadounidense.

Durante su visita, el mandatario electo prevé presentar un plan de reactivación económica y buscar el respaldo de organismos multilaterales para estabilizar la economía boliviana.

