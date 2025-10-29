TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz hizo escala en Colombia y sigue su viaje oficial a Estados Unidos

El objetivo del viaje del presidente electo es gestionar financiamiento e inversiones que permitan garantizar el suministro de combustibles y la disponibilidad de dólares en el país.

Red Uno de Bolivia

29/10/2025 13:15

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, partió este miércoles hacia Estados Unidos, donde cumplirá una agenda de reuniones con el Departamento de Estado, el Banco Mundial, empresas multilaterales y organismos internacionales.

Antes de arribar a su destino, Paz realizó una escala en el aeropuerto El Dorado en Colombia.

El objetivo del viaje de Paz es gestionar financiamiento e inversiones que permitan garantizar el suministro de combustibles y la disponibilidad de dólares en el país, ante la actual situación económica.

El mandatario electo y su equipo económico (que viajó un día antes) tendrán una serie de reuniones con organismos internacionales de financiamiento con sede en Washington y también con el gobierno estadounidense. 

Durante su visita, el mandatario electo prevé presentar un plan de reactivación económica y buscar el respaldo de organismos multilaterales para estabilizar la economía boliviana.

 

