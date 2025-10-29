TEMAS DE HOY:
Nacionales

El presidente electo, Rodrigo Paz, viajó a Estados Unidos para gestionar dólares y combustible para Bolivia

Dentro de la agenda del presidente electo, Rodrigo Paz, se contemplan reuniones con el Departamento de Estado, el Banco Mundial y diversas empresas multilaterales, con el objetivo de gestionar dólares y combustible para el país.

Jhovana Cahuasa

29/10/2025 9:28

Foto: Red Uno
El Alto

La madrugada de este miércoles 29 de octubre, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, viajó a los Estados Unidos en el marco de una agenda de trabajo que incluye reuniones con el Departamento de Estado, el Banco Mundial y diversas empresas multilaterales. El objetivo principal del viaje es gestionar recursos económicos y combustible para el país.

“Ustedes saben que en septiembre tuvimos un primer viaje para realizar gestiones respecto a los recursos: uno, combustible; dos, dólares. Todo esto tiene que llegar con un país que empiece a ordenarse”, manifestó Paz antes de emprender vuelo.

El mandatario electo señaló que los gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos y empresarios emprendedores necesitan un país que se estabilice.

“Para ese propósito, garantizar tanto el dólar como el combustible es fundamental”, afirmó.

Paz explicó que su equipo trabaja de manera inmediata en gestiones internacionales para dar solución al desabastecimiento de combustible y a la falta de divisas que afectan al país.

“El dólar va a llegar y el combustible también. Tendremos que hacer la estabilización de la economía. No es fácil, pero hay las garantías de que estamos yendo por el camino adecuado, poniendo a Bolivia en el mundo y al mundo entrando a Bolivia, son buenas noticias para todos”, subrayó.

Durante su estadía en Estados Unidos, Paz tiene programadas reuniones con organismos de comercio, instituciones multilaterales y empresas internacionales. Dijo que su prioridad es vincular a Bolivia con el mercado más grande del mundo, en busca de proyectos de cooperación y desarrollo conjunto.

 

