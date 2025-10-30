Camacho confirma que irá a la reelección para la Gobernación de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó este jueves su intención de buscar la reelección por la Gobernación a través de la agrupación Creemos. Sin embargo, aclaró que aún no está definida una candidatura de su fuerza política para la Alcaldía cruceña.

“Voy a ir a la reelección por la Gobernación, estamos viendo todavía si vamos a tener candidato a la Alcaldía; en su momento lo vamos a hacer conocer”, declaró Camacho.

La autoridad departamental aseguró que mantendrá su línea de defensa de los intereses de Santa Cruz y manifestó su predisposición a coordinar con el presidente electo, Rodrigo Paz, con el objetivo de que el departamento acceda a recursos que, según dijo, no llegaron en los últimos años.

“Ahora que tenemos otro Gobierno, trabajaremos de la mano para darle a Santa Cruz las respuestas que necesita. El presidente (Rodrigo Paz) en sus propuestas habló del 50/50, y eso para Santa Cruz es fundamental para convertirlo en obras para el departamento”, señaló.

Desde el Órgano Electoral han informado esta jornada que el próximo 15 de noviembre se lanzará la convocatoria a las elecciones subnacionales en Bolivia, en donde se elegirán a los gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales para el periodo 2026-2031.

