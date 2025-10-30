TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

20ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Camacho confirma que irá a la reelección para la Gobernación de Santa Cruz

El gobernador cruceño dijo que la agrupación Creemos todavía no tiene definido si postularán por la Alcaldía cruceña.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/10/2025 15:51

Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó este jueves su intención de buscar la reelección por la Gobernación a través de la agrupación Creemos. Sin embargo, aclaró que aún no está definida una candidatura de su fuerza política para la Alcaldía cruceña.

Voy a ir a la reelección por la Gobernación, estamos viendo todavía si vamos a tener candidato a la Alcaldía; en su momento lo vamos a hacer conocer”, declaró Camacho.

La autoridad departamental aseguró que mantendrá su línea de defensa de los intereses de Santa Cruz y manifestó su predisposición a coordinar con el presidente electo, Rodrigo Paz, con el objetivo de que el departamento acceda a recursos que, según dijo, no llegaron en los últimos años.

“Ahora que tenemos otro Gobierno, trabajaremos de la mano para darle a Santa Cruz las respuestas que necesita. El presidente (Rodrigo Paz) en sus propuestas habló del 50/50, y eso para Santa Cruz es fundamental para convertirlo en obras para el departamento”, señaló.

Desde el Órgano Electoral han informado esta jornada que el próximo 15 de noviembre se lanzará la convocatoria a las elecciones subnacionales en Bolivia, en donde se elegirán a los gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales para el periodo 2026-2031.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD