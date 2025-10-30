El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el próximo 15 de noviembre se realizará el lanzamiento oficial de la convocatoria a las elecciones subnacionales, previstas para marzo de 2026. El organismo ya remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que regulará el proceso en los departamentos que aún no cuentan con estatuto autonómico.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que la norma enviada al Legislativo busca establecer el marco jurídico que permita la realización del proceso electoral en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde todavía no se aprobaron los estatutos autonómicos.

“Pedimos a los nuevos legisladores que sancionen esta ley, que va a permitir la convocatoria a las elecciones subnacionales, previstas entre el primer y segundo domingo de marzo”, explicó Ávila.

El vocal recordó además que el padrón electoral se encuentra habilitado y que podrán registrarse todas las personas que cumplan 18 años hasta el día de la elección, así como aquellas que hayan cambiado de domicilio y necesiten actualizar sus datos.

Con esta convocatoria, el TSE da inicio al cronograma rumbo a los comicios en los nueve departamentos del país, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales para el periodo 2026-2031.

Mira la programación en Red Uno Play