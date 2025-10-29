El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la entrega oficial de credenciales a los diputados, senadores y representantes supraestatales electos se realizará este miércoles 29 de octubre por la mañana.

En tanto, la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos fue programada para el 5 de noviembre en un acto oficial en la Casa de la Libertad de Sucre, marcando el cierre formal del actual proceso electoral.

“Solo nos quedarían dos credenciales por entregar. La Sala Plena ha determinado que se realice en Sucre, el 5 de noviembre”, confirmó Ávila.

El vocal agregó que este será el último acto institucional del TSE relacionado con las elecciones generales 2025.

“Con la entrega de credenciales ratificamos la voluntad del pueblo. Es el acto que habilita legalmente a los electos para ejercer sus funciones”, declaró.

TSE alista la convocatoria a elecciones subnacionales

Una vez concluida la entrega de credenciales, el TSE proyecta emitir la convocatoria a elecciones subnacionales antes del 15 de noviembre. El objetivo es realizar los comicios en la primera quincena de marzo de 2026, dado que las autoridades subnacionales concluyen su mandato en mayo.

Sin embargo, para ello se requiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley de Elecciones Subnacionales, que fue remitida por el TSE hace un mes y aún está en análisis.

“Para avanzar, necesitamos una base legal. El calendario electoral ya está trazado”, explicó Ávila.

Mira la programación en Red Uno Play