TSE anuncia que mandato de los vocales concluye el 19 de diciembre y pide a la Asamblea elegir a sus reemplazos

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que el mandato de las actuales autoridades electorales concluye el próximo 19 de diciembre, por lo que exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a designar a los nuevos vocales en el menor tiempo posible para garantizar la continuidad institucional del órgano electoral.

“Nosotros el día 19 de diciembre cumplimos nuestro mandato y debemos irnos como hemos llegado, silenciosamente. Esperemos que la Asamblea Legislativa pueda cumplir la parte que le corresponde y designar o elegir a los nuevos vocales a la brevedad posible”, manifestó Hassenteufel en conferencia de prensa.

La autoridad señaló que el TSE ya se encuentra en la fase final de elaboración de los informes de gestión, con el objetivo de dejar toda la documentación y procesos administrativos en orden antes de la conclusión de su gestión.

“Estamos preparando nuestros informes de gestión, de manera que quede todo en orden y no tengamos nada pendiente para el día 19 de diciembre”, añadió.

La convocatoria para elegir a los nuevos vocales, excepto el vocal Gustavo Ávila que fue designado por el presidente, ya fue aprobada por la cámara de senadores, pero falta su aprobación en la cámara de diputados y posteriormente lanzar la convocatoria para que se presenten los postulantes.

