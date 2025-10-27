TSE anuncia que mandato de los vocales concluye el 19 de diciembre y pide a la Asamblea elegir a sus reemplazos

El vocal, Óscar Hassenteufel, dijo que ya se preparan los informes de gestión para no dejar nada pendiente hasta el 19 de diciembre.
27/10/2025 19:10
Escuchar esta nota
El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que el mandato de las actuales autoridades electorales concluye el próximo 19 de diciembre, por lo que exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a designar a los nuevos vocales en el menor tiempo posible para garantizar la continuidad institucional del órgano electoral.
La autoridad señaló que el TSE ya se encuentra en la fase final de elaboración de los informes de gestión, con el objetivo de dejar toda la documentación y procesos administrativos en orden antes de la conclusión de su gestión.
“Estamos preparando nuestros informes de gestión, de manera que quede todo en orden y no tengamos nada pendiente para el día 19 de diciembre”, añadió.
La convocatoria para elegir a los nuevos vocales, excepto el vocal Gustavo Ávila que fue designado por el presidente, ya fue aprobada por la cámara de senadores, pero falta su aprobación en la cámara de diputados y posteriormente lanzar la convocatoria para que se presenten los postulantes.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00