Rodrigo Paz felicita Javier Milei y expresa su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales

El presidente electo, Rodrigo Paz, felicitó este domingo a los argentinos por la jornada democrática vivida en ese país en las elecciones legislativas, y al presidente Javier Milei, por el triunfo obtenido en los comicios.

“Felicito al pueblo de Argentina por la excelente jornada democrática, y al gobierno del presidente Javier Milei por el triunfo que confirma el apoyo de los argentinos a su gestión”, expresó Paz a través de sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario electo manifestó su intención de reforzar las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina, destacando la importancia de trabajar de manera conjunta en beneficio de ambos pueblos.

“Como presidente electo espero que nuestros países refuercen sus relaciones bilaterales por el bien de nuestros compatriotas y de la región. ¡Vienen tiempos mejores!”, concluyó Paz en su mensaje.

Mire la publicación del presidente electo:

