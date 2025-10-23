TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz agradece apoyo sin condiciones de Tuto en la Asamblea

Un comunicado señal que el presidente electo consideró que este gesto permitirá avanzar con mayor rapidez en la agenda que el país necesita para salir adelante

Red Uno de Bolivia

23/10/2025 15:00

Foto: APG
Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó la decisión del expresidente y excandidato a la Presidencia, Jorge Tuto Quiroga, de brindar su apoyo sin condiciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según un comunicado emitido por la Oficina del Presidente Electo, Paz consideró que este gesto permitirá avanzar con mayor rapidez en la agenda que el país necesita para salir adelante.

“El presidente electo espera que este ejemplo de desprendimiento político inspire a muchos más a poner al país por encima de los intereses personales”, señala el documento.

 

 

En conferencia de prensa realizada la noche del miércoles, Quiroga aseguró que su respaldo garantizará la viabilidad y gobernabilidad del Gobierno de Paz, facilitando que el oficialismo acceda a las presidencias de las Cámaras de Diputados y del Senado.

