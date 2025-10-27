Demasiada energía jugó en contra: Iribel Méndez no convenció al jurado con ‘El baile del gorila

El segundo equipo en presentarse en la gala de La Gran Batalla fue el de Iribel Méndez junto a la academia de baile ‘Fusión Dance’, quienes revivieron uno de los temas más recordados de la infancia: “El baile del gorila”, de la cantante española Melody.

La propuesta buscó repetir el impacto de su primera presentación, pero esta vez no consiguió generar la misma emoción entre los jueces, aunque sí logró animar al público.

El primero en dar su devolución fue Tito Larenti, quien señaló que la coreografía no transmitió la misma fuerza que en su anterior gala.

“Sentí que hoy no fue como el otro día. Trataron de medir algunas cosas; se divirtieron, sí, pero no transmitieron lo mismo. La otra vez fueron más, y no hubo buena sincronización”, comentó el jurado.

Por su parte, Elka Meyer coincidió en que el grupo se excedió en energía, lo que afectó la prolijidad de la presentación.

“Creo que al emocionarse tanto y tratar de controlar la energía se sintió algo desprolijo. Traten de no excederse para que se vea más coordinado”, observó.

En tanto, Gabriela Zegarra destacó la evolución del equipo y la seguridad de Iribel en el escenario.

“A mí me encanta esta canción, es una de mis favoritas. Me gusta que cada día nos muestres una evolución diferente. Te sentiste confiada y lo disfruté”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Massa valoró el trabajo expresivo y la mejora en la interpretación, aunque recomendó dosificar la energía.

“Me gustó mucho. Sentí que trabajaste más las expresiones y las miradas, y eso te hizo parecer más al personaje. Solo hay que tener cuidado con la energía, deben dosificarla”, señaló.

Agradecida por los comentarios, Iribel Méndez agradeció al jurado y al público por su apoyo y aseguró que seguirá trabajando para superarse en cada presentación.

