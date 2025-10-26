¿Quién se llevará la victoria? Los mejores equipos de la semana compiten por un importante beneficio

A lo largo de la semana, los participantes de La Gran Batalla brillaron en el escenario con espectaculares coreografías de grandes éxitos musicales. Los equipos más destacados se ganaron el apoyo de sus compañeros y aseguraron su lugar en la gala dominical, donde competirán por un importante beneficio.

Cada día, los participantes emitieron sus votos, y finalmente cuatro equipos fueron los más votados y tendrán una nueva oportunidad de demostrar su talento este domingo.

Los equipos que obtuvieron mayor apoyo fueron:

Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’ , quienes llenaron el escenario de alegría con el contagioso tema “1, 2, 3” , del grupo El Símbolo .

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’ , que hicieron vibrar al público con el clásico tropical “Sopa de Caracol” , de la banda hondureña Banda Blanca .

Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’ , que desbordaron energía y color con su interpretación del éxito mundial “La Macarena” , de Los del Río .

Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, quienes despertaron la nostalgia con “El baile del gorila”, de la cantante española Melody.

Los cuatro equipos volverán al escenario en una gala especial, donde deberán superarse a sí mismos para conquistar al jurado y obtener el beneficio semanal.

¡No te pierdas esta nueva noche llena de ritmo, energía y emoción!

Foto Red Uno

