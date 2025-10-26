Un solicitante de asilo de Sudán, identificado como Deng Chol Majek, fue declarado culpable el pasado viernes del asesinato de Rhiannon Whyte, de 27 años, quien trabajaba en el Park Inn Hotel de Walsall. El crimen ocurrió la noche del 20 de octubre del año pasado, cuando Majek atacó a la joven con un destornillador, propinándole 23 puñaladas en la cabeza, el pecho y un brazo.

Tras el ataque, Whyte fue hallada herida en el andén de la estación de tren Biscote Stadium por un conductor de convoy. La víctima falleció tres días después en el hospital.

Lo que ha causado indignación en la comunidad y en las redes sociales es el comportamiento de Majek tras el asesinato. Cámaras de seguridad lo captaron regresando al hotel, comprando cerveza y bailando mientras escuchaba música. En otro video, se observa al acusado bailando en el aparcamiento del hotel mientras las luces de los vehículos de emergencia atendían a la víctima.

Majek, quien afirmó tener 19 años y haber llegado al Reino Unido menos de tres meses antes del crimen, cruzó el Canal de la Mancha desde Francia en julio del año pasado. Antes de eso, huyó de Sudán en 2022, dejando a su esposa embarazada, y residió temporalmente en Libia, Italia y Alemania, donde le rechazaron su solicitud de asilo.

A continuación, el video:

