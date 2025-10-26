“Me miró como si quisiera matarme”: detenida por triple crimen en Argentina pide protección

Celeste Magalí Guerrero, la mujer que alquilaba la vivienda donde se cometió el triple crimen de Florencio Varela, pidió ser incluida en la figura del “arrepentido” cuando la causa pase a la Justicia Federal. En una ampliación de su declaración ante el fiscal Adrián Arribas, Guerrero no solo entregó detalles sobre la estructura narco detrás de los asesinatos, sino que además solicitó protección al asegurar que su vida corre peligro.

“Deseo que se tenga en cuenta mi colaboración en la investigación para poder ser incluida en la figura del arrepentido”, manifestó ante el fiscal, según el acta judicial a la que accedió TN.

Una causa que apunta al narcotráfico

El fiscal Arribas pidió que el expediente pase al fuero federal con asiento en Morón, al sostener que el hecho “no se trata de un homicidio aislado”, sino de un crimen “planificado y ejecutado por una organización de tinte narco criminal con jerarquías, división de tareas y roles definidos”. Será el juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, quien deberá decidir en los próximos días si autoriza el traspaso y si acepta el pedido de arrepentimiento.

“Papá”, el jefe del terror

En su declaración, Guerrero identificó a un nuevo sospechoso: Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Papá” o “Señor J”, señalado como uno de los líderes de la organización narco “Los Pulpos”.

Según su testimonio, Zavaleta recibía la droga y la entregaba a Julio Sotacuro para su distribución local, mientras que otro hombre, apodado “Abuelo”, se encargaba de la producción fuera del país y el transporte hacia la Argentina.

“Todos decían que ‘Papá’ era el re poronga y le tenían miedo. Si alguien fallaba, lo mandaba a torturar. Grababan los castigos y los enviaban a los demás”, relató Guerrero.

Zavaleta, de 31 años y nacionalidad peruana, está detenido en la División Caballería de la Policía Federal en Palermo, a la espera de su extradición a Perú. Está señalado como autor intelectual del triple crimen.

Temor y pedido de protección

La defensa de Guerrero solicitó su traslado a una cárcel federal, alegando riesgo para su integridad física dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. En su testimonio, la mujer mencionó haber sido intimidada por otros detenidos vinculados a la banda, y aseguró haber visto a Víctor Sotacuro, alias “El Duro”, quien la miró con hostilidad “como si quisiera matarla”.

Una pieza clave en una trama internacional

Con nueve detenidos en Argentina, uno en Perú y al menos tres prófugos con pedido de captura, la investigación se encamina a desentrañar una red de narcotráfico que cruza fronteras. Si el juez acepta su pedido, Celeste Guerrero podría pasar de acusada a testigo clave en una causa que ya se perfila como una de las más complejas del año.

