Un operativo policial realizado la noche del sábado en la zona Sur de La Paz sorprendió a 37 personas —entre ellas 10 mujeres— que participaban en una fiesta dentro de un bus escolar. El vehículo, que debía ser utilizado para el transporte de estudiantes, fue adaptado de manera improvisada como una 'cantina móvil' y transitaba por la avenida 21 de Calacoto en el ingreso a Auquisamaña.

“El bus fue interceptado en el ingreso a Auquisamaña. Según los primeros informes, se trataba de una celebración denominada ‘cumpleaños de Toto’”, informó el teniente coronel José Baldivieso, jefe de Seguridad de la EPI Sur.

De acuerdo con el reporte policial, el vehículo fue identificado gracias a un trabajo de inteligencia y seguimiento. Al interior, los uniformados hallaron a los ocupantes consumiendo bebidas alcohólicas, infringiendo así la Ley 259, que prohíbe el consumo de alcohol en vehículos públicos y privados.

“Se procedió al arresto de las 37 personas, 10 damas y 27 varones, que se encontraban bebiendo dentro del bus”, señaló Baldivieso. Los infractores deberán cumplir ocho horas de arresto y realizar trabajos comunitarios en espacios públicos.

El chofer del vehículo alegó que trabaja habitualmente con un colegio y que el bus había sido alquilado solo por una ocasión para trasladar a los jóvenes hasta el lugar de la fiesta. “Según indica el chofer, fue contratado por los mismos asistentes para el traslado”, explicó el jefe policial.

