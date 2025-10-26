Caso 'Consorcio': exjuez Marcelo Lea Plaza fue encontrado sin vida

La abogada Suleika Lanza brindó detalles este domingo sobre el fallecimiento del exjuez Marcelo Lea Plaza, vinculado al caso 'Consorcio', hecho que ha generado conmoción en el país.

La abogada afirmó que Lea Plaza fue víctima de torturas y responsabilizó a exautoridades por su muerte. Asimismo, aseguró que el exmagistrado habría sido víctima de persecución y malos tratos.

“Es lamentable haber recibido esta noticia. Estamos en los primeros momentos para conocer cuáles habrían sido los móviles, pero, en efecto, la familia y la defensa técnica del doctor Lea Plaza venían advirtiendo esta situación con vehemencia. Esto ha sido un homicidio-suicidio”, afirmó Lanza en entrevista con Red Uno.

Según la jurista, el exjuez había recibido amenazas y habría sido torturado durante su permanencia en el Régimen Penitenciario. Lanza señaló que, en reiteradas ocasiones, solicitaron ayuda a las autoridades judiciales sin recibir respuesta.

“Hemos pedido auxilio a la justicia, y este es el desenlace fatal de una situación en la que hacemos responsables al exministro de Justicia, a Claudia Castro y a todas esas personas que, a través de su poder, han hostigado al doctor Lea Plaza”, declaró.

Asimismo, indicó que el exjuez era un testigo protegido y colaborador eficaz en procesos judiciales, por lo que debía contar con medidas de resguardo.

“Lamentablemente, la justicia, el Tribunal Departamental y las personas que han participado han querido llegar siempre a este desenlace: callar la voz de un testigo protegido. No solo era un testigo, era un colaborador eficaz”, expresó.

Finalmente, Lanza enfatizó que el Estado boliviano debe asumir responsabilidad por lo ocurrido.“El doctor Lea Plaza fue torturado por el Régimen Penitenciario, salió del penal completamente lesionado. El Estado boliviano se debe hacer responsable de lo que sucedió con la vida del doctor Lea Plaza”.

