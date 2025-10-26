Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre, Argentina, cuando dos motocicletas que circulaban a alta velocidad colisionaron violentamente en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes.

El choque fue tan fuerte que ambos conductores salieron despedidos por el aire y terminaron cayendo varios metros más adelante, sobre una de las veredas.

El hecho ocurrió durante las últimas horas y quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que captaron el momento exacto del impacto y activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

Personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se desplazó al lugar junto con equipos de Defensa Civil y Tránsito, quienes asistieron a las víctimas. Los motociclistas fueron trasladados al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, donde se constató que ambos se encontraban fuera de peligro, aunque con golpes y heridas de diversa consideración.

Según las primeras pericias, las motos circulaban a alta velocidad y ninguno de los conductores habría alcanzado a frenar a tiempo antes del impacto. Las autoridades locales recordaron la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, especialmente en zonas urbanas.

A continuación, el video:

