Internacional

Video: ¡Terrible! Famoso domador de cobras muere tras fatal mordedura durante una demostración

El ataque de la cobra contra Jai Prakash Yadav se produjo en medio de una demostración ante decenas de personas. Las imágenes son impactantes y causaron consternación.

Jhovana Cahuasa

26/10/2025 13:41

Foto: Redes Sociales.
India

Jai Prakash Yadav, un reconocido domador de serpientes de India, murió tras ser mordido por una cobra durante un trabajo de reubicación en plena demostración pública.

La ciudad de Hajipur, en India, quedó consternada tras la confirmación, por parte de las autoridades, de la muerte de Yadav. Las imágenes captadas por algunos asistentes al espectáculo fueron publicadas en redes sociales y se viralizaron, mostrando el instante preciso en el que ocurrió el ataque.

JP Yadav, conocido en redes como “Yarp Mitra”, que significa “amigo de las serpientes”, era un domador de cobras que se dedicaba a compartir videos en los que mostraba cómo reubicaba a estos reptiles cuando aparecían en zonas residenciales.

En videos que circulan por redes sociales, se observa a Yadav arrodillado frente a una cobra peligrosa, la cual, alterada, lo atacó de inmediato. Aunque logró esquivar el primer embate, posteriormente tomó al reptil con sus manos, se levantó y lo exhibió ante la multitud como si fuera un trofeo.

Sin embargo, no logró sujetar correctamente a la serpiente, lo que permitió que lo mordiera en la mano. El veneno de la cobra penetró rápidamente en su organismo, provocándole efectos inmediatos por la sustancia letal.

 

