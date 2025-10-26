Piloto español de Moto3 sufre accidente en plena carrera y termina con una mano rota

Redacción deportes, 26 oct (EFE)

El piloto español José Antonio Rueda, que este domingo sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia de Moto3 en el circuito de Sepang, se encuentra consciente, aunque probablemente tiene una mano fracturada, informó MotoGP a través de X.

El español está "consciente y alerta, con una probable mano rota y numerosas contusiones", explica la cuenta oficial de X del organizador del campeonato.

Rueda (KTM), a falta de dos pruebas para finalizar el campeonato de Moto3, ya es campeón del mundo de la categoría en la presente temporada. José Antonio se hizo matemáticamente con el título en el Gran Premio de Indonesia el primer fin de semana de octubre.

Este domingo, el piloto andaluz chocó en la vuelta de formación previa a la carrera de Malasia con el suizo Noah Detwiler (KTM), al que, sin causa aparente, alcanzó por detrás provocando una fuerte colisión.

Ambos fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Kuala Lumpur, donde han quedado ingresados. EFE

fc/jpd

