Video: ¡De rodillas! Periodista ecuatoriano pide perdón al jugador boliviano Gabriel Villamil

El comentarista deportivo Aurelio Dávila, a través de un video, pidió perdón de rodillas al joven promesa boliviano Gabriel Villamil, quien marcó un doblete que llevó a Liga de Quito a estar a un paso de la final de la Copa Libertadores.

Jhovana Cahuasa

24/10/2025 8:34

Periodista ecuatoriano pide perdón al jugador Gabriel Villamil. Foto: Redes Sociales.
Ecuador

El periodista ecuatoriano Aurelio Dávila solicitó disculpas al jugador Gabriel Villamil tras los goles que logró este jueves frente a Palmeiras y que dejaron a Liga de Quito cerca de encajar en la final del torneo continental.

“Gracias a Villamil viajo a Lima. De rodillas te pido disculpas, Villamil. Dos goles marcaste hoy; debo decir que me he equivocado como ser humano, como crítico, como opinólogo”, agregó.

“Villamil, de rodillas ante Dios y ante el pueblo ecuatoriano, mil disculpas. Te cuestioné durante 20 meses y hoy me tapaste la boca con dos goles; con eso Liga de Quito está ya en Lima”, manifestó Dávila.

En múltiples ocasiones, el comentarista cuestionó el desempeño del futbolista boliviano desde su fichaje por Liga de Quito. También aseguró que, si Villamil marcaba goles significativos, le pediría disculpas de rodillas.

Este jueves, Liga de Quito se enfrentó a Palmeiras, equipo al que goleó por 3–0 en el partido de ida, con dos anotaciones del boliviano y una del argentino Lisandro Alzugara, quedando a un solo paso de llegar a la final de la Copa Libertadores.

Falta el duelo de vuelta y, aunque en el fútbol todo es posible, Liga de Quito parece haber dejado separado su boleto para la final.

 

