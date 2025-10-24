VIDEO | Gabriel Villamil marca doblete en la semifinal de la Libertadores

Gabriel Villamil anotó dos goles para Liga de Quito en la primera mitad de la semifinal ida de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Su primer tanto llegó al minuto 15 y el segundo al 46’.

Entre ambos goles, Lisandro Alzugaray anotó al minuto 26 el segundo tanto del equipo ecuatoriano.

El primer tiempo terminó con Liga de Quito dominando el marcado 3-0, gracias a las anotaciones de Villamil y Alzugaray.

Villamil fue la figura destacada del primer tiempo, al aparecer en las jugadas clave y concretar las oportunidades generadas por su equipo.

Con este resultado parcial, Liga de Quito se fue al descanso con ventaja sobre Palmeiras en la serie de semifinales.

