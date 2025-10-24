TEMAS DE HOY:
Indulto presidencial para privados de libertad Quillacollo SECUESTRO EN SANTA CRUZ

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO | Gabriel Villamil marca doblete en la semifinal de la Libertadores

Gabriel Villamil abrió el marcador para Liga de Quito frente a Palmeiras con un golazo; disfruta del video de su gran definición.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2025 21:49

FOTO: Liga Deportiva Universitaria
Mundo

Escuchar esta nota

Gabriel Villamil anotó dos goles para Liga de Quito en la primera mitad de la semifinal ida de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Su primer tanto llegó al minuto 15 y el segundo al 46’.

Entre ambos goles, Lisandro Alzugaray anotó al minuto 26 el segundo tanto del equipo ecuatoriano.

El primer tiempo terminó con Liga de Quito dominando el marcado 3-0, gracias a las anotaciones de Villamil y Alzugaray.

Villamil fue la figura destacada del primer tiempo, al aparecer en las jugadas clave y concretar las oportunidades generadas por su equipo.

Con este resultado parcial, Liga de Quito se fue al descanso con ventaja sobre Palmeiras en la serie de semifinales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD