TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Quillacollo SECUESTRO EN SANTA CRUZ

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Oriente sufrió pero ganó: derrotó 2-0 a Wilstermann

Oriente Petrolero consiguió una victoria trabajada ante Wilstermann, superándolo 2-0 en un partido complicado por la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

23/10/2025 19:43

Jugadores de Oriente Petrolero celebran eufóricamente uno de los goles ante Wilstermann. Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El encuentro se complicó desde temprano para los verdolagas. A los 26’ reclamaron una mano dentro del área de Wilstermann, pero el árbitro decidió continuar la jugada. Además, a los 37’, Mateo Abastoflor anotó un golazo para el refinero que fue anulado tras revisión del VAR por una falta de Churry Cristaldo.

En el segundo tiempo, apenas iniciado, Ricardo Centurión desperdició una clara oportunidad frente al arco de Wilstermann. Poco después, Alejandro Chumacero recibió la segunda tarjeta amarilla por protestar al árbitro, dejando al equipo aviador con 10 jugadores durante todo el complemento.

La apertura del marcador llegó a los 66’, cuando Cristaldo convirtió un penal sancionado tras una falta sobre Centurión dentro del área. El segundo tanto fue obra de Mateo Abastoflor, quien recibió un pase de Henry Vaca y definió para cerrar el marcador a favor de Oriente Petrolero, consolidándose como la figura del partido.

Con este resultado, Oriente Petrolero suma tres puntos valiosos en la Copa Bolivia, pese a la resistencia y esfuerzo de Wilstermann durante los 90 minutos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD