Oriente sufrió pero ganó: derrotó 2-0 a Wilstermann

Oriente Petrolero consiguió una victoria trabajada ante Wilstermann, superándolo 2-0 en un partido complicado por la Copa Bolivia.
23/10/2025 19:43
El encuentro se complicó desde temprano para los verdolagas. A los 26’ reclamaron una mano dentro del área de Wilstermann, pero el árbitro decidió continuar la jugada. Además, a los 37’, Mateo Abastoflor anotó un golazo para el refinero que fue anulado tras revisión del VAR por una falta de Churry Cristaldo.
En el segundo tiempo, apenas iniciado, Ricardo Centurión desperdició una clara oportunidad frente al arco de Wilstermann. Poco después, Alejandro Chumacero recibió la segunda tarjeta amarilla por protestar al árbitro, dejando al equipo aviador con 10 jugadores durante todo el complemento.
La apertura del marcador llegó a los 66’, cuando Cristaldo convirtió un penal sancionado tras una falta sobre Centurión dentro del área. El segundo tanto fue obra de Mateo Abastoflor, quien recibió un pase de Henry Vaca y definió para cerrar el marcador a favor de Oriente Petrolero, consolidándose como la figura del partido.
Con este resultado, Oriente Petrolero suma tres puntos valiosos en la Copa Bolivia, pese a la resistencia y esfuerzo de Wilstermann durante los 90 minutos.
