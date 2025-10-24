TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Emocionante! Relator ecuatoriano grita a todo pulmón los golazos de Villamil al poderoso Palmeiras

El relator ecuatoriano gritó con emoción los dos goles del boliviano en el triunfo de Liga de Quito sobre el conjunto brasileño por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. 

Martin Suarez Vargas

24/10/2025 11:25

Gabriel Villamil celebra uno de sus goles ante Palmeiras y, en el recuadro, el relator deportivo Alfonso Laso grita a todo pulmón los golazos del boliviano.
Ecuador.

El periodista deportivo Alfonso Laso Ayala narró a todo pulmón los goles de Gabriel Villamil la noche del jueves ante Palmeiras. El comunicador se mostró visiblemente emocionado ante la hazaña del jugador boliviano, que deja con amplia ventaja a Liga para la vuelta de la próxima semana ante los brasileños.

En el primer gol de Villamil, el relator exclamó:

“Así había comenzado el Rey de Copas, pegando una, dos, tres, cuatro veces. No llegaba, pero era porque estaba afinando Gabriel Villamil. Ahora, con todo el tiempo del mundo, se acomodó, regresó, volaron los zagueros y ¡puuum! le reventó el arco. ¡Gana Liga!”, expresó emocionado tras la anotación del boliviano, ocurrida en el minuto 16 del primer tiempo.

Luego, a los 47 minutos, nuevamente apareció Gabriel Villamil, y el relator ecuatoriano, con evidente entusiasmo, exclamó:

“¡El boliviano fusiló otra vez al poderoso Palmeiras!”

Alfonso Laso Ayala nació en Quito, Ecuador, el 26 de febrero de 1965. Es periodista, narrador y presentador deportivo. Actualmente es director de Radio La Red, donde también se desempeña como narrador principal y director nacional de deportes. Ha narrado mundiales de fútbol, incluyendo partidos de la selección ecuatoriana.

