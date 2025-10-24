¡Emocionante! Relator ecuatoriano grita a todo pulmón los golazos de Villamil al poderoso Palmeiras

El periodista deportivo Alfonso Laso Ayala narró a todo pulmón los goles de Gabriel Villamil la noche del jueves ante Palmeiras. El comunicador se mostró visiblemente emocionado ante la hazaña del jugador boliviano, que deja con amplia ventaja a Liga para la vuelta de la próxima semana ante los brasileños.

En el primer gol de Villamil, el relator exclamó:

“Así había comenzado el Rey de Copas, pegando una, dos, tres, cuatro veces. No llegaba, pero era porque estaba afinando Gabriel Villamil. Ahora, con todo el tiempo del mundo, se acomodó, regresó, volaron los zagueros y ¡puuum! le reventó el arco. ¡Gana Liga!”, expresó emocionado tras la anotación del boliviano, ocurrida en el minuto 16 del primer tiempo.

Luego, a los 47 minutos, nuevamente apareció Gabriel Villamil, y el relator ecuatoriano, con evidente entusiasmo, exclamó:

“¡El boliviano fusiló otra vez al poderoso Palmeiras!”

Alfonso Laso Ayala nació en Quito, Ecuador, el 26 de febrero de 1965. Es periodista, narrador y presentador deportivo. Actualmente es director de Radio La Red, donde también se desempeña como narrador principal y director nacional de deportes. Ha narrado mundiales de fútbol, incluyendo partidos de la selección ecuatoriana.

Mira la programación en Red Uno Play