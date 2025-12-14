Comisión Mixta inicia evaluación de méritos de 366 postulantes habilitados al TSE

Desde las 06:15 de este domingo, la Comisión Mixta de Constitución reinstaló la sesión permanente e inició la fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad dentro del proceso de Selección, Elección y Designación de las y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El trabajo se desarrolla en dos subcomisiones, las cuales evalúan de manera individual y técnica a las y los postulantes habilitados, aplicando el sistema de puntajes establecido por ley. Esta evaluación contempla criterios de formación académica, experiencia profesional y probidad, garantizando un proceso transparente y objetivo.

La Comisión Mixta de Constitución informó que en esta etapa se revisan los méritos, conocimientos y probidad de un total de 366 postulantes habilitados que aspiran a conformar el TSE, labor que deberá concluir hasta la medianoche de este domingo, conforme al cronograma aprobado.

Asimismo, se anunció que el día de mañana, lunes, la Comisión continuará con el desarrollo del proceso, habilitando la fase de presentación de recursos de revisión de méritos, permitiendo a las y los postulantes ejercer su derecho a la impugnación en el marco de la normativa vigente.

De esta manera, la Comisión Mixta reafirma su compromiso con un proceso de selección riguroso, técnico y transparente, orientado a garantizar la idoneidad de las futuras autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

