Una violenta secuencia de inseguridad quedó registrada por cámaras de seguridad en la localidad bonaerense de San Martín, donde dos motochorros arrastraron a una mujer para robarle la cartera, pero terminaron cayendo de la moto y siendo atacados por vecinos.

El hecho ocurrió el viernes, sobre la calle Benedetti, a metros del Camino del Buen Ayre, y duró poco más de un minuto. Sin embargo, la crudeza de las imágenes generó fuerte indignación entre los vecinos de la zona.

En el video se observa cómo la mujer se encontraba parada en una esquina cuando fue interceptada por los delincuentes. Al intentar resistirse al robo, fue arrastrada con violencia desde la vereda hasta la calle, donde quedó tendida tras sufrir heridas.

Luego del asalto, los ladrones intentaron huir realizando una maniobra en U, pero perdieron el control de la moto y chocaron contra un árbol, lo que provocó su caída.

Aunque lograron levantarse rápidamente, no pudieron escapar. A los pocos metros, varios vecinos los alcanzaron y comenzaron a golpearlos con palos, trompadas e incluso un secador de piso. Durante el forcejeo, llegaron a arrancar el asiento de la motocicleta.

Pese a que se dio aviso a la Policía, ningún patrullero llegó al lugar y los delincuentes finalmente lograron huir.

Molestia vecinal por la inseguridad

Quienes viven en el barrio aseguran que los robos son frecuentes y que la situación es cada vez más peligrosa.

“La seguridad es un desastre. Cuando aparecen por acá, todos los que estamos en la parada estamos en riesgo”, expresó una vecina en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

Otro vecino, visiblemente indignado, agregó:

“Acá no pueden estar ni los chicos. Les sacan hasta los 20 pesos para ir a comprar pan”.

Video:

