Este domingo amaneció con cielo nublado y lloviznas intermitentes en distintos puntos de Santa Cruz. El ingreso de un frente frío está generando lluvias entre moderadas y fuertes, un marcado descenso de temperaturas y vientos del sur que persistirán durante los próximos días, según reportes meteorológicos actualizados.

Durante la jornada de hoy se registran temperaturas entre 19 °C y 24 °C, con chubascos aislados que se intensificarán durante la tarde y noche.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, confirmó que el frente frío afectará a toda la región cruceña, desde la capital hasta las provincias.

Se prevé que las precipitaciones persistirán hasta el miércoles 29 de octubre.

Pronóstico por regiones

Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado:

El clima cambiará bruscamente: las temperaturas estarán entre 18°C y 22°C, con lluvias moderadas y vientos del sur de hasta 50 km/h bajo cielos nublados.

Valles cruceños:

Para esta jornada, la temperatura bajará hasta 10°C. Se esperan lluvias fuertes y vientos del norte, de 50 km/h, que cambiarán gradualmente al sur.

Cordillera:

Las temperaturas descenderán hasta 13°C. Los vientos del norte superarán los 70 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Se pronostican lluvias moderadas acompañadas de viento sur.

Chiquitania:

El termómetro bajará a 19°C. Los vientos del norte oscilarán entre 65 y 70 km/h en Ñuflo de Chávez y Chiquitos. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes y cielos cubiertos durante el día.

