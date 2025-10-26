El frente frío llegó con lluvias, vientos y un marcado descenso de temperaturas. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta los próximos días, según advierten los pronósticos del clima.
26/10/2025 8:25
Este domingo amaneció con cielo nublado y lloviznas intermitentes en distintos puntos de Santa Cruz. El ingreso de un frente frío está generando lluvias entre moderadas y fuertes, un marcado descenso de temperaturas y vientos del sur que persistirán durante los próximos días, según reportes meteorológicos actualizados.
Durante la jornada de hoy se registran temperaturas entre 19 °C y 24 °C, con chubascos aislados que se intensificarán durante la tarde y noche.
El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, confirmó que el frente frío afectará a toda la región cruceña, desde la capital hasta las provincias.
Se prevé que las precipitaciones persistirán hasta el miércoles 29 de octubre.
Pronóstico por regiones
Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado:
El clima cambiará bruscamente: las temperaturas estarán entre 18°C y 22°C, con lluvias moderadas y vientos del sur de hasta 50 km/h bajo cielos nublados.
Valles cruceños:
Para esta jornada, la temperatura bajará hasta 10°C. Se esperan lluvias fuertes y vientos del norte, de 50 km/h, que cambiarán gradualmente al sur.
Cordillera:
Las temperaturas descenderán hasta 13°C. Los vientos del norte superarán los 70 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Se pronostican lluvias moderadas acompañadas de viento sur.
Chiquitania:
El termómetro bajará a 19°C. Los vientos del norte oscilarán entre 65 y 70 km/h en Ñuflo de Chávez y Chiquitos. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes y cielos cubiertos durante el día.
