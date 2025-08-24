Abríguese y prepárese: este será el día con la temperatura más baja en Santa Cruz

Un descenso drástico de temperaturas se espera en Santa Cruz en los próximos días, según advirtió el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

Durante una entrevista con Red Uno, Alpire explicó que un frente frío afectará la región, provocando mínimas de entre 11°C y 12°C, acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y una sensación térmica hasta dos grados por debajo de lo registrado en el termómetro.

“El lunes será el día más frío, con 11°C de mínima y 14°C de máxima, además de chubascos y vientos fuertes”, precisó el experto.

El martes se espera un leve repunte térmico, con máximas de hasta 24°C, mientras que desde el jueves comenzaría un ascenso gradual en las temperaturas.

El pronóstico más crítico, según Alpire, se registra en los valles cruceños, donde las temperaturas podrían descender hasta 0°C o 2°C, lo que genera un riesgo inminente de heladas blancas y negras.

Este fenómeno puede afectar cultivos frutales y hortalizas, por lo que recomendó a los productores:

“Fumigar con silicato de potasio para que las plantas resistan la brusca caída de temperaturas y evitar daños en su desarrollo posterior”.

En cuanto a las precipitaciones, Alpire detalló que las lluvias se concentran principalmente en el Norte Integrado, con mayor intensidad en las provincias Sara e Ichilo.

En contraste, en la Chiquitania las lluvias han sido de menor intensidad. Sin embargo, se espera un incremento en zonas críticas como San Ignacio de Velasco y Guarayos, donde aún persisten incendios forestales.

“Si las lluvias se intensifican en Guarayos y en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, podrían convertirse en un gran apoyo para mitigar e incluso liquidar los incendios que aún prevalecen”, precisó Alpire.

