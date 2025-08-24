TEMAS DE HOY:
El intenso frío en Santa Cruz lleva a la gente a buscar patasca, café y empanadas

Con llegada del intenso frío, la gente recurre a platos que reconfortan y calientan el cuerpo. La demanda se centra en preparaciones tradicionales como la patasca y el infaltable café.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 16:03

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Las bajas temperaturas registradas en Santa Cruz, obligan a la población a consumir productos que calientan el cuerpo.

Recordemos que las temperaturas descendieron de forma considerable e incluso nevó en los valles cruceños, además advierten con un posible ingreso de lluvia por adelantado.

Con llegada del intenso frío, la gente recurre a platos que reconfortan y calientan el cuerpo, la demanda se centra en preparaciones tradicionales como la patasca, papas con huevo, y el infaltable café acompañado de empanadas.

“Gracias a Dios se está acabando ya es lo último que hay, la gente lo busca bastante por el clima la patasca, entonces ya se está por terminar”, manifestó una de las vendedoras de comida.

En tanto los comensales señalan que por el intenso frío buscan este tipo de comidas, que los ayudan a combatirlo, otros prefieren el café caliente.

 

