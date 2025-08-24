Nevadas en los Valles cruceños afectan cultivos y generan alerta entre productores locales

Tras la culminación de la etapa de invierno, se esperaba una mejora en las temperaturas en el país. Sin embargo, en los últimos días se registraron nevadas en los valles cruceños, un fenómeno que generó alerta en la región.

Las comunidades más afectadas son Agua de Oro, en Pucará, y Moromoro, donde agricultores y pobladores expresaron preocupación por el impacto que estas condiciones climáticas puedan tener en los cultivos.

De acuerdo con reportes locales, la temperatura descendió hasta los 3 grados centígrados, aunque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registró valores cercanos a menos 1 grado en estas zonas.

Especialistas advierten que la nevada podría afectar la producción de frutas y verduras, lo que repercutiría en la economía local.

El Senamhi señaló, además, que existe la posibilidad de que las lluvias se adelanten, tal como ocurrió en la pasada gestión, lo que añadiría presión al trabajo agrícola.

