¡Atención! BCB activa puntos del Banco Unión para canje de monedas y billetes del Bicentenario

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, desde este sábado 16 de agosto de 2025, se habilitarán agencias del Banco Unión para el canje y venta de monedas y billetes conmemorativos del Bicentenario, en respuesta a la creciente demanda ciudadana.

Según el comunicado difundido en redes sociales, el material estará disponible en agencias de todas las capitales departamentales y la ciudad de El Alto, como parte de un esfuerzo por facilitar el acceso de la población al material numismático y monetario elaborado para homenajear los 200 años de independencia de Bolivia.

“Con la atención en estos puntos de venta a nivel nacional, el Ente Emisor facilitará el acceso de la población al billete y monedas elaboradas en homenaje a los 200 años de la fundación de Bolivia como Estado independiente y soberano”, indica el comunicado oficial.

Agencias habilitadas por departamento

La Paz : Agencia El Alto – Calle 1 N°1, entre Franco Valle y Av. Jorge Carrasco, zona 12 de Octubre

Santa Cruz : Agencia Cuéllar – Calle Cuéllar Nº 271

Cochabamba : Agencia Plaza Sucre – Calle Bolívar Nº 1033, Plaza Sucre

Beni : Agencia Trinidad – Calle Cochabamba N° 118

Chuquisaca : Sucursal Chuquisaca – Av. Germán Mendoza N° 1481, entre Destacamento 130 y 29 de Septiembre, Sucre

Tarija : Sucursal Tarija – Calle General Trigo N° 650, entre Ingavi y Madrid

Oruro: Sucursal Oruro – Calle Montesinos N° 298 esquina Pagador

