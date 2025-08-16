TEMAS DE HOY:
¡Atención! BCB activa puntos del Banco Unión para canje de monedas y billetes del Bicentenario

Desde este sábado 16 de agosto, el Banco Unión ofrecerá billetes y monedas conmemorativas en agencias de capitales departamentales y El Alto. La medida busca responder a la alta demanda ciudadana.

Jhovana Cahuasa

15/08/2025 21:39

Foto: Red Uno
Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, desde este sábado 16 de agosto de 2025, se habilitarán agencias del Banco Unión para el canje y venta de monedas y billetes conmemorativos del Bicentenario, en respuesta a la creciente demanda ciudadana.

Según el comunicado difundido en redes sociales, el material estará disponible en agencias de todas las capitales departamentales y la ciudad de El Alto, como parte de un esfuerzo por facilitar el acceso de la población al material numismático y monetario elaborado para homenajear los 200 años de independencia de Bolivia.

“Con la atención en estos puntos de venta a nivel nacional, el Ente Emisor facilitará el acceso de la población al billete y monedas elaboradas en homenaje a los 200 años de la fundación de Bolivia como Estado independiente y soberano”, indica el comunicado oficial.

Agencias habilitadas por departamento

  • La Paz: Agencia El Alto – Calle 1 N°1, entre Franco Valle y Av. Jorge Carrasco, zona 12 de Octubre

  • Santa Cruz: Agencia Cuéllar – Calle Cuéllar Nº 271

  • Cochabamba: Agencia Plaza Sucre – Calle Bolívar Nº 1033, Plaza Sucre

  • Beni: Agencia Trinidad – Calle Cochabamba N° 118

  • Chuquisaca: Sucursal Chuquisaca – Av. Germán Mendoza N° 1481, entre Destacamento 130 y 29 de Septiembre, Sucre

  • Tarija: Sucursal Tarija – Calle General Trigo N° 650, entre Ingavi y Madrid

  • Oruro: Sucursal Oruro – Calle Montesinos N° 298 esquina Pagador

 

 

