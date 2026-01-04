Analista habla del retorno de la DEA y posibles capturas en el país

En el inicio del año 2026, comienzan a surgir anuncios de posibles acciones regionales, entre ellas el retorno de la DEA a Bolivia y eventuales procesos contra figuras políticas, según afirmó el abogado constitucionalista y experto en seguridad Omar Durán.

Durán indicó que Evo Morales habría trabajado de manera coordinada con Maduro desde el año 2013. Explicó que ahora es observado con mayor atención tras la intervención estadounidense en Venezuela. En ese marco, sostuvo que la presencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en territorio boliviano es inevitable.

De acuerdo con el analista, la llegada de la DEA se concretaría durante la primera quincena de enero, con objetivos específicos vinculados al control del narcotráfico. Entre ellos, mencionó la necesidad de retomar el control del Chapare, una región donde, según afirmó, más del 90% de la hoja de coca es destinada a la producción de pasta base y cocaína.

Durán no descartó que, como parte de estas acciones, Evo Morales pueda ser aprehendido. Estas declaraciones surgen luego de que el el nuevo gobierno determinara reanudar relaciones con Estados Unidos, lo que incluye el retorno de la DEA al país.

En contraste, el exministro de Defensa del gobierno de Evo Morales, Javier Eduardo Zavaleta, cuestionó duramente a Estados Unidos y afirmó que Donald Trump debería enfrentar procesos penales internacionales, al considerar que no respetó la soberanía de Venezuela durante la operación que derivó en la captura de Maduro.



