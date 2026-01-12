Acta entre la COB y el Gobierno fija un plazo de 48 horas para emitir un nuevo decreto consensuado

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acta de compromisos en la ciudad de El Alto, luego del diálogo que logró acuerdos con los sectores movilizados que instalaron diferentes puntos de bloqueo en el país.

El punto central del documento establece un plazo máximo de 48 horas, contadas desde la firma del acta, para promulgar el nuevo decreto.

El documento establece como primer punto la abrogación total del Decreto Supremo 5503, que generó rechazo y protestas en distintos sectores sociales.

Asimismo, el acuerdo dispone que, por tiempo y materia, el Gobierno nacional conformará desde la firma del acuerdo una comisión que trabajará un nuevo decreto consensuado con los sectores movilizados y representantes de distintas capas sociales.

Según lo acordado, la nueva normativa solo mantendrá contenidos vinculados a la subvención de combustibles, la reprogramación de créditos del sistema financiero, la mejora de bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial.

En respuesta, la COB y todas las organizaciones presentes resolvieron el levantamiento inmediato de las medidas de presión, aunque aclararon que se mantendrá un estado de emergencia hasta que el Ejecutivo cumpla con la promulgación de la nueva normativa.

Sin embargo, pese al acuerdo, varios sectores movilizados mantienen activos varios puntos de bloqueo con el argumento de que aguardan la promulgación del nuevo decreto, agravando las pérdidas económicas de distintos sectores productivos y perjudicando a cientos de pasajeros en sus viajes interdepartamentales.

