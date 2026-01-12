TEMAS DE HOY:
Edgar Montaño Caso Yuvinca Muerte de niña en La Guardia

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Acta entre la COB y el Gobierno fija un plazo de 48 horas para emitir un nuevo decreto consensuado

El acuerdo establece que la COB y todas las organizaciones movilizadas levanten de forma inmediata  las medidas de presión.

Cristina Cotari

12/01/2026 9:13

Foto: APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron  un acta de compromisos en la ciudad de El Alto, luego del diálogo que logró acuerdos con los sectores movilizados que instalaron diferentes puntos de bloqueo en el país.

El punto central del documento establece un plazo máximo de 48 horas, contadas desde la firma del acta, para promulgar el nuevo decreto.

El documento establece como primer punto la abrogación total del Decreto Supremo 5503, que generó rechazo y protestas en distintos sectores sociales.

Asimismo, el acuerdo dispone que, por tiempo y materia, el Gobierno nacional conformará desde la firma del acuerdo una comisión que trabajará un nuevo decreto consensuado con los sectores movilizados y representantes de distintas capas sociales.

 

Según lo acordado, la nueva normativa solo mantendrá contenidos vinculados a la subvención de combustibles, la reprogramación de créditos del sistema financiero, la mejora de bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial.

En respuesta, la COB y todas las organizaciones presentes resolvieron el levantamiento inmediato de las medidas de presión, aunque aclararon que se mantendrá un estado de emergencia hasta que el Ejecutivo cumpla con la promulgación de la nueva normativa.

Sin embargo, pese al acuerdo, varios sectores movilizados mantienen activos varios puntos de bloqueo con el argumento de que aguardan la promulgación del nuevo decreto, agravando las pérdidas económicas de distintos sectores productivos y perjudicando a cientos de pasajeros en sus viajes interdepartamentales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD