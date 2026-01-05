Lupo en reunión con la COB: “Todo lo podemos mejorar, pero debe hacerse con diálogo responsable”

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron este lunes un proceso de diálogo en la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de abordar la situación económica del país y analizar el alcance del Decreto Supremo 5503.

Durante la apertura del encuentro, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hizo un llamado a establecer un “diálogo real, honesto y con la verdad”, al tiempo de remarcar que la crisis no fue generada por el actual gobierno, pero que existe una “responsabilidad absoluta de corregirla”.

“Todo este proceso de crisis, toda esta corrupción no la creamos nosotros, pero sí tenemos la responsabilidad de corregirla, una responsabilidad absoluta de sanar al país”, afirmó.

“Queremos un diálogo real, un diálogo honesto, un diálogo con la verdad en el cual también exista rendición de cuentas. Es fundamental en Bolivia que nos acostumbremos a que todos debemos rendir cuentas de actos que cometemos o que estamos mandados a hacer”, agregó.

Lupo también manifestó que el Decreto Supremo 5503, al igual que otras normas, puede ser revisado y mejorado, siempre que se haga a través de un proceso responsable.

“Todos los instrumentos son perfectibles, todo lo podemos mejorar, nada está escrito en piedra, pero tiene que hacerse a través del diálogo responsable, y ese es nuestro mayor interés: el cómo podemos encontrarlo juntos. Dialoguemos por Bolivia con honestidad y buena fe”, expresó.

