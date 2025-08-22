“Se alegraron al ver a los policías”: Rescatan a dos niños víctimas de violencia, sus padres consumían alcohol

El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este jueves sobre el rescate de dos niños, que sufrían maltrato al interior de su propio hogar.

Según el jefe policial ambos menores enviaron mensajes a sus profesores alertando que eran víctimas de maltrato, por lo que los mismos realizan la denuncia ante la Policía, para que intervengan en el hogar.

“Profesores de una unidad educativa habrían recibido mensajes vía celular de dos de sus alumnos, quienes dijeron que estaban siendo víctimas de violencia familiar. Ante esta situación, los profesores dieron parte a la Policía”, manifestó Agudo.

Efectivos policiales llegaron al domicilio ubicado en la zona Villa San Antonio de La Paz, y lograron constatar que los progenitores se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

“Se intervino el domicilio y se procedió al rescate de los dos menores de edad. Los padres estaban consumiendo alcohol”, agregó Agudo.

Los niños se vieron felices al ver la presencia de la Policía, quienes llegaron acompañados de sus profesores, y los trasladaron a dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en La Paz, donde se encuentran protegidos.

Ahora se buscará a la familia ampliada, para que después de proceder a la investigación se busque que los mismos pasen al cuidado de sus familiares.

