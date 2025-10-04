¿Planes para sábado y domingo? Así estará el clima este fin de semana en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá un fin de semana marcado por el calor extremo y fuertes vientos del norte, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”.

Los vientos comenzarán a consolidarse desde este sábado en gran parte del departamento, con ráfagas que superarán los 60 km/h en varias provincias, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso notable.

En la capital cruceña y el Norte Integrado se prevén máximas de 36 °C, mientras que en los Valles cruceños los termómetros alcanzarán los 31 °C. En contraste, la región de la Chiquitania y la Cordillera estarán bajo condiciones extremas, con registros de hasta 40 °C, acompañados de vientos intensos.

Alpire advirtió que estas condiciones no solo afectarán el confort de la población, sino que también incrementan el riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de calor y viento, que favorece la propagación del fuego en áreas de vegetación.

“Vamos a tener 36 °C el fin de semana en la capital cruceña y Norte Integrado, 31 °C en los Valles cruceños y 40 °C en la Chiquitania, como también en Cordillera”, señaló el especialista.

El panorama estará dominado por cielos parcialmente cubiertos a nublados, intercalados con momentos despejados, pero sin previsión de lluvias.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Mínima: 19 °C | Máxima: 36 °C

Vientos: Del norte, ráfagas 60 km/h

Cielo: Parcialmente cubierto, intervalos despejados

Valles Cruceños

Mínima: 8 °C | Máxima: 31 °C

Vientos: Del norte, hasta 50 km/h

Cielo: Nublado a despejado por momentos

Cordillera (Cabezas, Charagua)

Mínima: 12 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Ráfagas 60 km/h

Cielo: Mayormente nublado, con sol intermitente

Chiquitania (Chiquitos, Ñuflo de Chávez)

Mínima: 18 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Intensos del norte, más de 60 km/h

Cielo: Parcialmente cubierto, sin lluvias previstas

Mira la programación en Red Uno Play