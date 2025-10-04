¿Planes para sábado y domingo? Así estará el clima este fin de semana en Santa Cruz

Antes de hacer sus planes para el fin de semana, revise cómo estará el clima. Este es el informe detallado.
04/10/2025 7:57

Santa Cruz vivirá un fin de semana marcado por el calor extremo y fuertes vientos del norte, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”.
Los vientos comenzarán a consolidarse desde este sábado en gran parte del departamento, con ráfagas que superarán los 60 km/h en varias provincias, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso notable.
Alpire advirtió que estas condiciones no solo afectarán el confort de la población, sino que también incrementan el riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de calor y viento, que favorece la propagación del fuego en áreas de vegetación.
“Vamos a tener 36 °C el fin de semana en la capital cruceña y Norte Integrado, 31 °C en los Valles cruceños y 40 °C en la Chiquitania, como también en Cordillera”, señaló el especialista.
El panorama estará dominado por cielos parcialmente cubiertos a nublados, intercalados con momentos despejados, pero sin previsión de lluvias.
Pronóstico por provincias
Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Mínima: 19 °C | Máxima: 36 °C
Vientos: Del norte, ráfagas 60 km/h
Cielo: Parcialmente cubierto, intervalos despejados
Valles Cruceños
Mínima: 8 °C | Máxima: 31 °C
Vientos: Del norte, hasta 50 km/h
Cielo: Nublado a despejado por momentos
Cordillera (Cabezas, Charagua)
Mínima: 12 °C | Máxima: 40 °C
Vientos: Ráfagas 60 km/h
Cielo: Mayormente nublado, con sol intermitente
Chiquitania (Chiquitos, Ñuflo de Chávez)
Mínima: 18 °C | Máxima: 40 °C
Vientos: Intensos del norte, más de 60 km/h
Cielo: Parcialmente cubierto, sin lluvias previstas
