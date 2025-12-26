¿Tiempo inestable?: así se comportará el clima en Santa Cruz este viernes 26 de diciembre

Lluvias persistentes, vientos cambiantes y un descenso en la sensación térmica marcarán la jornada en la capital cruceña, según el Senamhi, pide tomar previsiones.
26/12/2025 9:13
Escuchar esta nota
Este viernes 26 de diciembre, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra registrará un clima inestable, con lluvias durante gran parte del día, vientos moderados a fuertes y variaciones de temperatura.
En horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 21 °C y 23 °C, con cielo parcialmente cubierto y precipitaciones, mientras que los vientos soplarán desde el suroeste a 14 km/h.
Durante la tarde, se prevé un incremento de la temperatura máxima hasta los 27 °C, aunque las lluvias continuarán. Los vientos cambiarán de dirección al noroeste, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h.
Por la noche, el panorama no variará significativamente, ya que se esperan nuevas lluvias, con temperaturas que descenderán a una máxima de 21 °C y una mínima de 20 °C.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) recomendó a la población tomar previsiones, debido a que las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada.
Pronóstico extendido
En cuanto a los próximos días, el Senamhi informó que Santa Cruz registrará las siguientes temperaturas:
Sábado: Máxima de 29 °C y mínima de 22 °C, con cielos parcialmente nublados.
Domingo: Temperatura máxima de 29 °C y mínima de 22 °C.
Lunes: Máxima de 28 °C y mínima de 22 °C.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00