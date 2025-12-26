¿Tiempo inestable?: así se comportará el clima en Santa Cruz este viernes 26 de diciembre

Este viernes 26 de diciembre, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra registrará un clima inestable, con lluvias durante gran parte del día, vientos moderados a fuertes y variaciones de temperatura.

En horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 21 °C y 23 °C, con cielo parcialmente cubierto y precipitaciones, mientras que los vientos soplarán desde el suroeste a 14 km/h.

Durante la tarde, se prevé un incremento de la temperatura máxima hasta los 27 °C, aunque las lluvias continuarán. Los vientos cambiarán de dirección al noroeste, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h.

Por la noche, el panorama no variará significativamente, ya que se esperan nuevas lluvias, con temperaturas que descenderán a una máxima de 21 °C y una mínima de 20 °C.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) recomendó a la población tomar previsiones, debido a que las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

En cuanto a los próximos días, el Senamhi informó que Santa Cruz registrará las siguientes temperaturas:

Sábado: Máxima de 29 °C y mínima de 22 °C, con cielos parcialmente nublados.

Domingo: Temperatura máxima de 29 °C y mínima de 22 °C.

Lunes: Máxima de 28 °C y mínima de 22 °C.

Mira la programación en Red Uno Play